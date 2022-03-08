17 جنيهًا زيادة في سعر الذهب اليوم بمصر خلال التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

واصل سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر قفزته خلال التعاملات المسائية، وزاد الجرام 4 جنيهات، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، بسبب صعود المعدن في البورصات العالمية، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب قفز 13 جنيهًا ارتفع خلال منتصف تعاملات اليوم، لتصبح قيمة الزيادة اليوم 17 جنيهًا.

وأضاف نجيب أن سعر الجرام الحالي أعلى مستوى خلال العام الجاري.

وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الأسبوعيين الماضيين، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

أسعار الذهب اليوم

صعدت أسعار الذهب عيار 14 إلى 590 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 759 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 885 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 1011 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 7080 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وصعد سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى نحو 2037 دولارا للأوقية، في الساعة 5:06 عصرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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