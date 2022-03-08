مصر للألومنيوم ترفع سعر الطن 5 آلاف جنيه خلال مارس

كتبت- شيرين صلاح:

قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن شركة مصر للألومنيوم رفعت أسعار توريد طن الألومنيوم الخام بقيمة 5 آلاف خلال شهر مارس الجاري، وبنسبة تصل إلى 7%.

وأرجع المهندس، ارتفاع الأسعار إلى زيادة الخام بالبورصات العالمية، وتستورد مصر معظم خامات المعادن من الخارج من بينهم الألومنيوم، لذا تتأثر الأسعار بالبورصات العالمية.

وذكر المهندس، أن أسعار المعادن ارتفعت نتيحة التوترات السياسية الحالية بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف المهندس، أن سعر طن السلك 9 ملي ارتفع إلى 62650 جنيهًا مقابل 57650 جنيهًا، وزاد سعر طن السلندرات إلى 65500 جنيه مقابل 60500 جنيه، وذلك دون إضافة 14% نسبة ضريبة القيمة المضافة.

وزاد سعر طن اللفائف 6 ملي إلى 69300 جنيه مقابل 64300 جنيه، كما صعد سعر طن شرائح البارد إلى 73500 جنيه مقابل 68500 جنيه للطن، وارتفع سعر طن اللفائف البارد إلى 71500 جنيه مقابل 66500 جنيه، وذلك دون إضافة 14% نسبة ضريبة القيمة المضافة.

وكانت شركة مصر للألومنيوم رفعت أسعار التوريد بقيمة 5500 جنيه خلال شهر فبراير الماضي.

وتستحوذ شركة مصر للألومنيوم على نسبة كبيرة من إنتاج السوق المحلي للألومنيوم ويستورد باقي الاحتياجات من الخارج، وتصدر الشركة حوالي 80% من مبيعاتها البالغة حوالي 220 ألف طن.

وتعمل شركة مصر للألومنيوم في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومستلزماته وسبائكه ومشتقاته ومشغولاته في الداخل والخارج وما يستتبع ذلك من عمليات أو أنشطة أخرى لازمة لهذا الغرض أو متعلقة به استيرادا وتصديرا