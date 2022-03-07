سعر الذهب اليوم الاثنين بمصر يرتفع 11 جنيهًا في الجرام

كتبت- شيرين صلاح:

قفز سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع منتصف التعاملات، وزاد الجرام 11 جنيهًا دفعة واحدة، مقارنة بمستواه في الصباح، بسبب صعود المعدن في البورصات العالمية وتخطيه حاجز 2000 دولار للأوقية، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية.

ووفقا لقول نجيب، فإن هذا المستوى لسعر الجرام في السوق المحلي، يعتبر أعلى مستوى في العام حتى الآن.

وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الأسبوعيين الماضيين، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 583 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 750 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 875 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 1000 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 7 آلاف جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وصعد سعر الذهب عالميًا في منتصف تعاملات اليوم الاثنين، إلى نحو 1995 دولارا للأوقية، في الساعة 11:34 صباحًا بتوقيت القاهرة، فقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وكانت أسعار الذهب العالمية تخطت حاجز 2000 دولار للأوقية لأول مرة منذ سبتمبر 2020.

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