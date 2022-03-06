أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

"ايسترن كومباني" تتيح إمكانية المعاش المبكر لـ 3 آلاف عامل

11:14 ص الأحد 06 مارس 2022
"ايسترن كومباني" تتيح إمكانية المعاش المبكر لـ 3 آلاف عامل

الشركة الشرقية للدخان ايسترن كومباني

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- شيرين صلاح:

وقعت الشركة الشرقية ايسترن كومباني اتفاقية عمل جماعية لإتاحة فرصة الخروج للمعاش المبكر الاختياري للعاملين بالشركة بجميع فروعها، وذلك برعاية وزارة القوى العاملة.

وبحسب بيان الشركة المرسل للبورصة اليوم الأحد، تسمح الشركة للعاملين باختلاف أعمارهم للتقدم بطلب الخروج للمعاش المبكر والاستفادة من المزايا الجديدة التي تم الاتفاق عليها بين إدارة الشركة وممثلي اللجنة النقابية للصناعات الغذائية واللجنة النقابية بالشركة.

وتسمح أيضا الاتفاقيه لخروج ما يقارب من بين 3 آلاف عامل من مختلف الأعمار والوظائف والمواقع اختياريًا بعد موافقة إدارة الشركة.

والشركة الشرقية للدخان، هي الشركة الوحيدة المرخص لها إنتاج السجائر في مصر، وتمتلك الشركة 10 مصانع، وتنتج السجائر والسجائر والمعسل، ولها اتفاقيات تصنيع شركات أجنبية عاملة في مصر.

وتنتج الشركة أصنافا من السجائر المحلية بالعلامة التجارية الشهيرة "كليوباترا" وهي علامة تجارية مملوكة للشركة فقط، ومنها سجائر كليوباترا سوبر، وكليوباترا بوكس، وكليوباترا كوين سوفت، كليوباترا كينج سايز.

الشرقية للدخان ايسترن كومباني

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1261

إصابات اليوم

17

وفيات اليوم

1008

متعافون اليوم

487642

إجمالي الإصابات

24149

إجمالي الوفيات

417479

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا