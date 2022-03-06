"ايسترن كومباني" تتيح إمكانية المعاش المبكر لـ 3 آلاف عامل

كتبت- شيرين صلاح:

وقعت الشركة الشرقية ايسترن كومباني اتفاقية عمل جماعية لإتاحة فرصة الخروج للمعاش المبكر الاختياري للعاملين بالشركة بجميع فروعها، وذلك برعاية وزارة القوى العاملة.

وبحسب بيان الشركة المرسل للبورصة اليوم الأحد، تسمح الشركة للعاملين باختلاف أعمارهم للتقدم بطلب الخروج للمعاش المبكر والاستفادة من المزايا الجديدة التي تم الاتفاق عليها بين إدارة الشركة وممثلي اللجنة النقابية للصناعات الغذائية واللجنة النقابية بالشركة.

وتسمح أيضا الاتفاقيه لخروج ما يقارب من بين 3 آلاف عامل من مختلف الأعمار والوظائف والمواقع اختياريًا بعد موافقة إدارة الشركة.

والشركة الشرقية للدخان، هي الشركة الوحيدة المرخص لها إنتاج السجائر في مصر، وتمتلك الشركة 10 مصانع، وتنتج السجائر والسجائر والمعسل، ولها اتفاقيات تصنيع شركات أجنبية عاملة في مصر.

وتنتج الشركة أصنافا من السجائر المحلية بالعلامة التجارية الشهيرة "كليوباترا" وهي علامة تجارية مملوكة للشركة فقط، ومنها سجائر كليوباترا سوبر، وكليوباترا بوكس، وكليوباترا كوين سوفت، كليوباترا كينج سايز.