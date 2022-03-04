أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الجمعة

القاهرة – مصراوي:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، اليوم الجمعة، في سوق العبور.

وتراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 26 و28 جنيهًا.

وسعر كيلو البوري تراوح بين 36 و43 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو الجمبري بين 90 و160 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و120 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو المكرونة السويسي ليتراوح بين 35 و65 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات، وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا.