أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

ارتفاع أسعار النفط والقمح بتعاملات الجمعة

09:23 ص الجمعة 04 مارس 2022
ارتفاع أسعار النفط والقمح بتعاملات الجمعة

قمح

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

القاهرة – مصراوي:

قفزت أسعار النفط اليوم الجمعة، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مايو إلى 114.23 دولارًا للبرميل ، وارتفعت في آخر مرة 0.5 % إلى 111 دولارًا.

لم يكن هناك تباطؤ في السلع الأخرى أيضًا، حيث قفزت العقود الآجلة للقمح في شيكاغو بنسبة 7٪ تقريبًا ، مما رفع المكاسب الأسبوعية إلى أكثر من 40٪ بسبب مخاوف جانب العرض.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية من المتوقع أن يُظهر تقرير التوظيف الأمريكي اليوم، شهرًا آخر من النمو القوي للوظائف ، مع تضاؤل ​​موجة العدوى المتغيرة لـ Omicron COVID-19 بشكل كبير، وفقا لرويترز.

وفي تصريحات الخميس، كرر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، تعليقاته بأنه سيدعم زيادة أولية بمقدار ربع نقطة مئوية في سعر الفائدة القياسي للبنك الشهر الجاري.

أسعار النفط أسعار القمح أوكرانيا الحرب بين روسيا وأوكرانيا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1261

إصابات اليوم

17

وفيات اليوم

1008

متعافون اليوم

487642

إجمالي الإصابات

24149

إجمالي الوفيات

417479

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا