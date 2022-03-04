ارتفاع أسعار النفط والقمح بتعاملات الجمعة
القاهرة – مصراوي:
قفزت أسعار النفط اليوم الجمعة، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مايو إلى 114.23 دولارًا للبرميل ، وارتفعت في آخر مرة 0.5 % إلى 111 دولارًا.
لم يكن هناك تباطؤ في السلع الأخرى أيضًا، حيث قفزت العقود الآجلة للقمح في شيكاغو بنسبة 7٪ تقريبًا ، مما رفع المكاسب الأسبوعية إلى أكثر من 40٪ بسبب مخاوف جانب العرض.
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية من المتوقع أن يُظهر تقرير التوظيف الأمريكي اليوم، شهرًا آخر من النمو القوي للوظائف ، مع تضاؤل موجة العدوى المتغيرة لـ Omicron COVID-19 بشكل كبير، وفقا لرويترز.
وفي تصريحات الخميس، كرر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، تعليقاته بأنه سيدعم زيادة أولية بمقدار ربع نقطة مئوية في سعر الفائدة القياسي للبنك الشهر الجاري.
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