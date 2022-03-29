12 جنيهًا تراجعًا في سعر الذهب اليوم الثلاثاء بمصر خلال التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

واصل سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر خلال التعاملات التراجع وهبط الجرام 3 جنيهات، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات مع انخفاض سعر المعدن عالميًا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وتراجع سعر جرام الذهب 9 جنيهات في منتصف تعاملات اليوم، ليواصل هبوطه وتصبح قيمة الانخفاض 12 جنيهًا على مدار اليوم.

وكان ناجي فرج رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة القاهرة التجارية، قال لمصراوي، أمس إن حركة البيع والشراء شهدت زيادة بالمحلات خلال الفترة الماضية بهدف الاستثمار واتخاذ الذهب ملاذً آمنًا.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 645 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 830 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 968 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 1106 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هوى سعر الجنيه الذهب إلى 7744 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

هبط سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إلى نحو 1891 دولارا للأوقية، بتراجع قدره 1.62%، في الساعة 4 عصرًا بتوقيت القاهرة، فقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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