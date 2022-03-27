عودة للارتفاع.. سعر الذهب اليوم الأحد في مصر خلال التعاملات



كتبت- شيرين صلاح:

صعد سعر الذهب اليوم الأحد في مصر خلال التعاملات بقيمة 5 جنيهات للجرام الواحد مقارنة بمستواه في الصباح، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا بغرفة القاهرة التجارية.

وكان سعر جرام الذهب هبط 5 جنيهات في بداية تعاملات صباح اليوم، قبل أن يعاود الارتفاع مرة أخرى خلال التعاملات.

وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الأسابيع الماضية، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وزيادة سعر الدولار.

وكان سعر الدولار صعد 2.64 جنيه الأسبوع الماضي، ليسجل 18.28 جنيه للشراء و18.38 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك الأهلي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 660 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 849 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 990 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 1131 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

زاد سعر الجنيه الذهب إلى 7920 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

اليوم إجازة رسمية بالبورصات العالمية على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.

وسجل سعر الذهب عالميًا في ختام جلسة اليوم الجمعة الماضية، آخر جلسات الأسبوع، إلى نحو 1958 دولارا للأوقية، فقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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