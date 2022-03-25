سعر الذهب اليوم يعود للارتفاع بمنتصف تعاملات الجمعة

كتبت – شيماء حفظي:

عاد سعر الذهب اليوم في مصر، للارتفاع مع حلول منتصف التعاملات، بعدما فقد سعر الذهب 10 جنيهات للجرام مع بداية تعاملات اليوم، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغربغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي.

وكان الذهب تراجع منذ أمس بسبب تراجع سعر الدولار أمس 4 قروش في البنك الأهلي، ليسجل 18.28 جنيه للشراء، و18.38 جنيه للبيع بنهاية تعاملات الخميس.

وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الأسابيع الماضية، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

أسعار الذهب اليوم

زادت أسعار الذهب عيار 14 إلى 657 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 18 نحو 844 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 985 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 1126 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب عند 7880 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

واستقر الذهب عالميا عند 1958.41 دولار للأونصة ليحوم قرب أعلى مستوى في أكثر من أسبوع والذي بلغه في الجلسة السابقة، مرتفعا نحو 2% حتى الآن هذا الأسبوع فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1958.70 دولار، بحسب سي إن بي سي.

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