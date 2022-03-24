نائب رئيس شعبة المحمول: زيادة الدولار ترفع أسعار الهواتف 15% (فيديو)

كتب- علاء حجاج:

قال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات بشعبة القاهرة التجارية، إن هناك توقعات بزيادة أسعار المحمول بنسبة 15% بعد زيادة أسعار الدولار.

وأضاف خلال بث مباشر، على مصراوي، أن سعر الدولار هو عامل أساسي في تسعير الهواتف لأن كل أجهزة المحمول يتم استيرادها.

"في حالة ارتفاع الدولار يرتفع سعر التليفون، قيمة التليفون يرتفع بنفس نسبة ارتفاع الدولار، وكلما ارتفع سعر السلعة يصيب السوق حالة ركود وينخفض الطلب" وفقا لرمضان.

وأوضح أن رأسمال كل تاجر يحسب بقيمة المخزون من الهواتف، و"هو يحسب أسعار بيع الهواتف بناءً على التغير في أسعار الدولار لكي يحافظ على قيمة رأسماله ولا يحقق خسائر" مطالبا التجار بخفض هوامش أرباحهم في حساب الأسعار.