بعد تهاويه.. سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر خلال التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر خلال التعاملات المسائية، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب هوى 95 جنيهًا خلال تعاملات اليوم.

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا كبيرا في السوق المحلي الأسابيع الماضية، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وذلك قبل أن تقفز بشكل أكبر خلال اليومين الماضيين مع صعود سعر الدولار مقابل الجنيه.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 663 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 853 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 995 جنيهًا للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 1137 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 7960 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

صعد سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إلى نحو 1935 دولارا للأوقية، بزيادة قدرها 0.71%، في الساعة 4:30 عصرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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