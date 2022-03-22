البورصة تواصل الانتعاش وتصعد بنسبة 1.32% في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.32% إلى مستوى 11663 نقطة، في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة بنسبة 0.63%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.42%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 149.7 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 84.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 234.04 مليون جنيه.

وصعد سهم شركة فوري لتكنولوجيا المعلومات والمدفوعات الالكترونية في ختام تداولات جلسة اليوم الثلاثاء بنسبة 6.4%، كما صعد سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 3.6%، وتعتبر هذه الأسهم ذات وزن نسبي كبير في المؤشر الرئيسي للبورصة.

وكانت وكالة بلومبرج نقلت عن مصادر لم تسمها، أن أحد صناديق الثروة التابعة لحكومة أبوظبي الإماراتية "القابضة إي دي كيو" اتفق مع الحكومة المصرية، لاستثمار حوالي 2 مليار دولار، من خلال شراء حصص مملوكة للدولة في بعض الشركات، من بينها البنك التجاري الدولي وفوري.

وأعلنت وزارة المالية، في بيان أمس الاثنين، حزمة إجراءات لدعم البورصة، بعد قرار استثنائي من البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 1%.

وقالت الوزارة في بيان، إن التعديلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل، تتضمن الإصلاحات المتعلقة بتنشيط البورصة المصرية وفقًا لما تم الاتفاق عليه مع المستثمرين والبورصة لدعم وتشجيع الاستثمار فيها.

وقال إنه "تم وضع آلية تسمح بخصم الضريبة على التوزيعات ضمن الهياكل الضريبية المركبة؛ تشجيعًا للاستثمارات في مصر؛ بشرط ألا تُستخدم لتجنب الضريبة، وتم تعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار، لتشجيع الاستثمار المؤسسي، الذى يدعم الاقتصاد والشركات الناشئة مع وضع ضوابط تضمن سلامة التنفيذ؛ بما يتوافق مع التطبيقات الدولية".

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 قفز بنسبة 4.9% إلى مستوى 11511 نقطة، بختام تعاملات أمس الاثنين بعد هبوط كبير في سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية، ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 1% في اجتماع استثنائي.