مواد البناء": ألف جنيه زيادة في أسعار حديد التسليح بالأسواق"

كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الحديد ارتفعت بقيمة ألف جنيه للطن في الأسواق هذا الأسبوع مقارنة بتعاملات الأسبوع الماضي.

وأرجع الزيني هذه الزيادة إلى صعود سعر الدولار مقابل الجنيه وتراجع المعروض والخوف من أزمة سلاسل التوريد.

وصعد سعر الدولار مقابل الجنيه في عدد من البنوك خلال تعاملات اليومين الأخيرين بقيمة 2.79 جنيه، ووصل السعر في البنك الأهلي حتى الآن إلى 18.43 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

وأضاف الزيني أن متوسط سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع يتراوح حاليا بين 17 و19 ألف جنيه، ويتراوح متوسط سعر طن الحديد للمستهلك بين 19 و20 ألف جنيه.

وكانت أسعار الحديد شهدت تراجعًا بقيمة ألف جنيه خلال الأيام الماضية، نتيجة لجهود الحكومة لضبط الأسعار التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا نتيجة تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وتوقع الزيني ارتفاعا جديدا لأسعار الحديد مع بداية الشهر المقبل بالأسواق.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.