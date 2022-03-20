"برمجة إنوفيشن" تستحوذ على 70% من منصة "Wellness plus" للصحة النفسية

كتب-علاء حجاج:

وقعت شركة برمجة لتكنولوجيا المعلومات "برمجة إنوفيشن" التابعة لمجموعة "برمجة" العالمية الرائدة في الحلول الرقمية، اتفاقية شراكة مع مؤسسي Wellness plus ومبادرة 100 مليون صحة نفسية، لإنشاء وإطلاق منصة Wellnessplus الإلكترونية لتقديم خدمات الصحة النفسية أون لاين عبر الويب وتطبيق للهاتف المحمول في مصر والشرق الأوسط.

وتستحوذ شركة "برمجة إنوفيشن" على 70% من الكيان الجديد Wellnessplus، حيث تتميز المنصة بتصميمها وبرمجتها من قِبل شركة "برمجة إنوفيشن" بما فيها تطبيق الهاتف المحمول وموقع الويب، بالإضافة إلى الدعم الكامل من "برمجة إنوفيشن" للتسويق والترويج لخدمات المنصة داخل وخارج مصر مع تقديم خدمات الاستضافة وخدمات الفيديو كونفرانس.

كما تتميز منصة Wellnessplus للصحة النفسية بإتاحة خدمات الربط البنكي لدعم المدفوعات الخاصة بالعملاء والمرضى الذين سيحصلون على الخدمة العلاجية أون لاين، وتضم المنصة مجموعة من كبار الأطباء النفسيين المتخصصين، وكذلك متخصصي التأهيل النفسي والكثير من تخصصات الصحة النفسية التي لاقت نجاحاً كبيراً على صفحات التواصل الاجتماعي لويلنس بلس وجروب 100 مليون صحة الأشهر في خدمات الصحة النفسية.

ومجموعة برمجة هي شركة في مجال الحلول الرقمية، وتمتلك كل من شركة " Brmaja Technology" و"Brmaja Innovation"، وتتواجد في 16 دولة منها 8 دول رئيسية هي السعودية ومصر وكينيا ونيجيريا ورواندا وأوغندا وتنزانيا والإمارات، وتصل بخدماتها إلى 8 دول أخرى هي الولايات المتحدة الأمريكية والهند وباكستان والجزائر والمغرب وإنجلترا وكندا وأوكرانيا.

وقال حاتم بخيت رئيس مجلس إدارة برمجة جروب، إن هذا التعاون يأتي في إطار خطة المجموعة للتوسع داخل مصر خلال العام الحالي وزيادة استثماراتها في السوق المحلي بنسبة 20% خلال 2022، في ضوء تعزيز التعاون وتنمية الاستثمارات المشتركة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.

وقالت الدكتورة عائشة حسن المستشارة السلوكية ومؤسس مبادرة ١٠٠مليون صحة نفسية، إن مؤسسي ومقدمي خدمات Wellnessplus للصحة النفسية على مواقع التواصل الاجتماعي وجروب 100 مليون صحة نفسية، فخورين ومتحمسين للتعاون مع شركة "برمجة إنوفيشن" لإطلاق تطبيق وموقع Wellnessplus.live لتقديم خدمات أكثر تطوراً وسهولة وخصوصية للعملاء والمرضى الذين طالما تشرفت صفحات ويلنس بخدمتهم.