سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يعود للارتفاع خلال التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأحد في مصر، بنحو جنيهين خلال التعاملات مقارنة بمستواه في الصباح، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب التجارية سابقا.

وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الأسابيع الماضية، تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وذلك قبل هبوط كبير خلال تعاملات أمس بسبب تراجع الأسعار العالمية.

أسعار الذهب اليوم

ارتفع أسعار الذهب عيار 14 إلى 595 جنيه للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 765 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 892 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 إلى 1019 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 7136 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

واليوم إجازة رسمية في البورصات العالمية، على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.

وسجل سعر الذهب عالميًا في ختام جلسة اليوم الجمعة الماضية، إلى نحو 1921 دولارا للأوقية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي : أسعار الذهب