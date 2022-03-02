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بعد ارتفاع كبير.. تراجع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر خلال التعاملات

04:54 م الأربعاء 02 مارس 2022
بعد ارتفاع كبير.. تراجع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر خلال التعاملات

أسعار الذهب

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كتبت-شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر خلال التعاملات، وتراجع الجرام 4 جنيهات، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، بسبب انخفاض المعدن عالميا.

وكان سعر جرام الذهب صعد 9 جنيهات حتى منتصف تعاملات اليوم، قبل أن يعاود الهبوط مره أخرى خلال التعاملات المسائية.

وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الأسبوع الماضي، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 565 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 726 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 847 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 968 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب قفز سعر الجنيه الذهب إلى 6779 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

هبط سعر الذهب عالميًا خلال التعاملات المسائية لجلسة اليوم الأربعاء، إلى 1928 دولارا للأوقية، في الساعة 4:29 عصرا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

سعر الجنيه الذهب لذهب عر الذهب اليوم

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