أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

"وزير قطاع الأعمال: أزمة أوكرانيا قد تؤثر على شراكة "الحديد والصلب" و"فاش ماش

12:49 م الأربعاء 02 مارس 2022
"وزير قطاع الأعمال: أزمة أوكرانيا قد تؤثر على شراكة "الحديد والصلب" و"فاش ماش

هشام توفيق وزير قطاع الأعمال

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت – شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لمصراوي، إن تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، من شأنها أن تمثل خطرًا على مشروعات التعاون المنتظرة بين شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر وشركة فاش ماش الأوكرانية.

وأضاف الوزير لمصراوي، أن الشركة الأوكرانية المملوكة للحكومة تجري حاليا تجارب لزيادة تركيز الخامات في مناجم الشركة المصرية، وإذا طالت الاضطرابات فإنه سيكون هناك تأثير على التعاون المنتظر بلا شك.

وسيتم تنفيذ التجربة نصف الصناعية، بالتعاون مع شركة فاش ماش الأوكرانية، لرفع نسبة خام الحديد إلى الشوائب في المناجم المصرية، إلى 63% بدلا من نحو 53% وهي نسبة كانت تتماشى مع التكنولوجيا المستخدمة في شركة الحديد والصلب المصرية قبل تصفيتها.

واتفقت الشركة مع الشريك الأوكراني، على إجراء تجربة صناعية لاختبار إمكانية تحقيق هذا الهدف، تميهدًا لإقامة مشاريع جدية.

ويتضمن المشروع – حال نجاح التجربة - إقامة مصنع لتركيز الخام بالواحات بتكلفة تقارب 35 مليون دولار وبطاقة إنتاجية 1.3 مليون طن سنويا من الخام مرتفع التركيز نسبيا.

وقال الوزير "بدأنا بالتعاون مع الشركة تجربة زيادة تركيز الخامات، ونتوقع نتيجتها خلال شهرين، وبعد ذلك سنرى كيف يمكن الاتفاق على المشروع في ظل المتغيرات".

وتسلمت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، معدات وماكينات التجربة نصف الصناعية "البروتوتايب" من الموانئ، وتم تركيبها، في منطقة الواحات وبدأت بالفعل التجارب، بالتعاون مع فاش ماش.

أوكرانيا فاش ماش الحديد والصلب تركيز الخام

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1322

إصابات اليوم

36

وفيات اليوم

2008

متعافون اليوم

485093

إجمالي الإصابات

24110

إجمالي الوفيات

415490

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. بث مباشر.. السيسي يفتتح مشروعات قومية بقطاعي الإسكان والطرق

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا