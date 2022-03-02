"وزير قطاع الأعمال: أزمة أوكرانيا قد تؤثر على شراكة "الحديد والصلب" و"فاش ماش

كتبت – شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لمصراوي، إن تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، من شأنها أن تمثل خطرًا على مشروعات التعاون المنتظرة بين شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر وشركة فاش ماش الأوكرانية.

وأضاف الوزير لمصراوي، أن الشركة الأوكرانية المملوكة للحكومة تجري حاليا تجارب لزيادة تركيز الخامات في مناجم الشركة المصرية، وإذا طالت الاضطرابات فإنه سيكون هناك تأثير على التعاون المنتظر بلا شك.

وسيتم تنفيذ التجربة نصف الصناعية، بالتعاون مع شركة فاش ماش الأوكرانية، لرفع نسبة خام الحديد إلى الشوائب في المناجم المصرية، إلى 63% بدلا من نحو 53% وهي نسبة كانت تتماشى مع التكنولوجيا المستخدمة في شركة الحديد والصلب المصرية قبل تصفيتها.

واتفقت الشركة مع الشريك الأوكراني، على إجراء تجربة صناعية لاختبار إمكانية تحقيق هذا الهدف، تميهدًا لإقامة مشاريع جدية.

ويتضمن المشروع – حال نجاح التجربة - إقامة مصنع لتركيز الخام بالواحات بتكلفة تقارب 35 مليون دولار وبطاقة إنتاجية 1.3 مليون طن سنويا من الخام مرتفع التركيز نسبيا.

وقال الوزير "بدأنا بالتعاون مع الشركة تجربة زيادة تركيز الخامات، ونتوقع نتيجتها خلال شهرين، وبعد ذلك سنرى كيف يمكن الاتفاق على المشروع في ظل المتغيرات".

وتسلمت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، معدات وماكينات التجربة نصف الصناعية "البروتوتايب" من الموانئ، وتم تركيبها، في منطقة الواحات وبدأت بالفعل التجارب، بالتعاون مع فاش ماش.