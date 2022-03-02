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9 جنيهات زيادة في سعر الذهب اليوم الأربعاء بمصر خلال التعاملات

12:32 م الأربعاء 02 مارس 2022
9 جنيهات زيادة في سعر الذهب اليوم الأربعاء بمصر خلال التعاملات

مشغولات ذهبية

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كتبت-شيرين صلاح:

بلغ إجمالي الزيادة في سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع منتصف التعاملات، نحو 9 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس، على الرغم من انخفاض المعدن عالميا.

وكان سعر الجرام قفز 8 جنيهات في بداية تعاملات اليوم، وعاد في منتصف التعاملات للارتفاع بقيمة جنيه واحد.

وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الأسبوع الماضي، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

أسعار الذهب اليوم

صعدت أسعار الذهب عيار 14 إلى 567 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 729 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 851 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 973 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب قفز سعر الجنيه الذهب إلى 6808 جنيهات، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وهبط سعر الذهب عالميًا في منتصف جلسة اليوم الثلاثاء، إلى 1933 دولارا للأوقية، في الساعة 12:12 ظهرا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

الذهب سعر الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب

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