قفزة لسعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

قفز سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع بداية التعاملات، وزاد الجرام 8 جنيهات دفعة واحدة، مقارنة بمستواه أمس، على الرغم من ارتفاع المعدن عالميا.

وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الأسبوع الماضي، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 567 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 729 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 850 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 971 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

قفز سعر الجنيه الذهب إلى 6800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

صعد سعر الذهب عالميًا في الساعات الأولى من جلسة اليوم الأربعاء بنسبة 0.07%، إلى 1946.68 دولارا للأوقية، في الساعة 10 صباحا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، وذلك بعد تراجع خلال التعاملات المبكرة من الجلسة

وكانت أسعار الذهب العالمية ارتفعت خلال جلسة أمس بنسبة 1.9% لتصل إلى مستوى 1945.28 دولار للأوقية بنهاية الجلسة.

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