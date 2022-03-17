انخفاض البلطي والبوري.. أسعار السمك اليوم في سوق العبور



كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق العبور مقارنة بمستواه أمس، يتراوح بين 25 و28 جنيها.

وانخفض سعر كيلو البوري 5 جنيهات، ليتراوح بين 40 و50 جنيها.

وتراجع سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 30 و60 جنيها.

وهبط سعر كيلو الجمبري 20 جنيها، ليتراوح بين 90 و150 جنيها.

واستقر سعر كيلو الكابوريا، ليتراوح بين 30 و130 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.