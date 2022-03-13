سعر كرتونة البيض يصل إلى 67 جنيهًا.. وتراجع كيلو الدواجن بالأسواق

كتبت-شيرين صلاح:

قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر كرتونة البيض شهد ارتفاعًا، بينما تراجعت أسعار الدواجن البيضاء مع بداية الأسبوع الجاري.

وأضاف رئيس الشعبة، أن سعر كرتونة البيض ارتفع إلى 58 جنيهًا مقابل 55 و56 جنيهًا، لتباع بين 60 و67 جنيهًا بالأسواق للمستهلك، باختلاف نوعه.

وذكر السيد، أن سعر كيلو الدواجن البيضاء انخفض اليوم الأحد بقيمة 3.5 جنيه بالمزرعة.

ووفقا لقول السيد، فإن سعر الكيلو في المزرعة يتراوح بين 30 جنيهًا و30.5 جنيه مقابل 33 و34 جينهًا قبل الزيادة، ليباع الكيلو في الأسواق بنحو 35 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو الدواجن البلدي باختلاف نوعه لتسجل بين 37 و38 جنيهًا، على أن يباع في الأسواق بين 45 و46 جنيهًا، وفقا لقول السيد.

وزاد سعر الكتكوت إلى بين 9 جنيهات و12 جنيهًا، نتيجة ارتفاع الطلب في الوقت الحالي واستعدادًا لشهر رمضان، بحسب رئيس الشعبة.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات شعبة الدواجن.