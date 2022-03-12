سعر الذهب اليوم في مصر يقفز 13 جنيهًا خلال تعاملات السبت

كتبت- دينا خالد:

واصل سعر الذهب ارتفاعه خلال تعاملات اليوم السبت في مصر، بقيمة 13 جنيها للجرام، مقابل أسعار أمس، رغم تراجع سعر المعدن عالميًا، بحسب نادي نجيب سكرتيرعام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية السابق.

وانخفض سعر الذهب العالمي بنسبة طفيفة بلغت 0.43%، في نهاية تداولات أمس- آخر جلسات الأسبوع، ليبقى تحت مستوى 2000 دولار للأوقية.

وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الأسبوعين الماضيين، تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وذلك قبل هبوط كبير خلال تعاملات أمس بسبب تراجع الأسعار العالمية.

أسعار الذهب اليوم

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 591 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 760 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 ارتفاعًا إلى 887 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 1013 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 7096 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وانخفض سعر الذهب العالمي بنسبة طفيفة بلغت 0.43%، في نهاية تداولات أمس- آخر جلسات الأسبوع، ليبقى تحت مستوى 2000 دولار للأوقية.

ووفقًا لبيانات وكالة بلومبرج بلغ سعر أوقية الذهب 1988.4 دولار.

واليوم وغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.

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