أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس في سوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس أسعار أمس.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.25 جنيه و4 جنيهات.

البطاطس بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البصل بين 1.5 و2.75 جنيه.

الكوسة بين 3 و5 جنيهات.

الفاصوليا بين 15و25 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 5 جنيهات و7.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 و9 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 10 جنيهات و12جنيها.

الملوخية بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

الخيار الصوب بين 5 و7 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و6 جنيهات.

البرتقال البلدي بين 2.25 و3.25 جنيه.

اليوسفي بين 2.5 جنيه و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.