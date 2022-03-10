ارتفاع السمك البوري والمكرونة.. أسعار السمك اليوم في سوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم الخميس في سوق العبور مقارنة بأسعار أمس ليتراوح بين 30 و70 جنيها.

وزاد سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 و180 جنيها.

وصعد سعر كيلو البوري 5 جنيهات بين 45 و60 جنيها.

وهبط سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و120 جنيها.

استقر سعر كيلو السمك البلطي، ليتراوح بين 25 و28 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.