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زيادة تصل لـ 2 جنيه في أسعار السجائر الأجنبية.. والتطبيق يبدأ غداً

07:53 م الثلاثاء 01 مارس 2022
زيادة تصل لـ 2 جنيه في أسعار السجائر الأجنبية.. والتطبيق يبدأ غداً

سجائر

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كتبت- شيماء حفظي:

أعلن إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات الأسعار الجديدة للسجائر الأجنبية، وذلك بعد زيادة أسعار المحلية اليوم الثلاثاء.

وقال إمبابي لمصراوي، إن زيادة الأسعار الجديدة للسجائر ستكون بين جنيه و 2 جنيه في سعر العبوة.

وسيصبح سعر المارلبورو 46 جنيها بدلا من 44 جنيها.

وزاد سعر السجائر ميريت جنيها من 48 جنيها لتصبح 49 جنيها العبوة.

وقال إمبابي إن تطبيق الأسعار الجديدة سيكون من الغد 2 مارس.

وكانت الشركة الشرقية إيسترن كومباني أعلنت اليوم، زيادة أسعار السجائر كليوباترا بين 50 قرشا وجنيه.​

فيما لم تُعلن بعد الأسعار الجديدة للسجائر أصناف LM.
أسعار السجائر الأجنبية السجائر إبراهيم إمبابي اتحاد الصناعات

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