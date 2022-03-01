زيادة تصل لـ 2 جنيه في أسعار السجائر الأجنبية.. والتطبيق يبدأ غداً

كتبت- شيماء حفظي:

أعلن إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات الأسعار الجديدة للسجائر الأجنبية، وذلك بعد زيادة أسعار المحلية اليوم الثلاثاء.

وقال إمبابي لمصراوي، إن زيادة الأسعار الجديدة للسجائر ستكون بين جنيه و 2 جنيه في سعر العبوة.

وسيصبح سعر المارلبورو 46 جنيها بدلا من 44 جنيها.

وزاد سعر السجائر ميريت جنيها من 48 جنيها لتصبح 49 جنيها العبوة.

وقال إمبابي إن تطبيق الأسعار الجديدة سيكون من الغد 2 مارس.

وكانت الشركة الشرقية إيسترن كومباني أعلنت اليوم، زيادة أسعار السجائر كليوباترا بين 50 قرشا وجنيه.​