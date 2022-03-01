"المصرية للاتصالات" توقع اتفاقية إنزال كابل "ميدوسا" البحري في مصر

برشلونة -علاء حجاج:

وقعت الشركة المصرية للاتصالات وشركة أفريكس تيليكوم " AFR-IX Telecom" إحدى شركات الاتصالات وتقديم خدمات البنية التحتية ببرشلونة، اليوم الثلاثاء اتفاقية بشأن إنزال الكابل البحري ميدوسا "Medusa "في مصر، والذي يعد أحد أكبر أنظمة الكابلات البحرية في البحر الأبيض المتوسط.

ووقع الاتفاقية عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، ونورمان ألبى الرئيس التنفيذي لشركة أفريكس تيليكوم وميدوسا، وذلك على هامش فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للهواتف المحمولة الذي يعقد في برشلونة بإسبانيا.

وشهد على توقيع الاتفاقية عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويبلغ طول نظام الكابل البحري ميدوسا 8760 كم، ويحتوي على 24 زوجًا من الألياف بسعة 20 تيرا بايت في الثانية لكل زوج، ومن المخطط انشاؤه لربط الشواطئ الشمالية والجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، حيث تصل نقاط إنزال الكابل إلى 16 نقطة مرورا بالعديد من الدول مثل البرتغال والمغرب وإسبانيا والجزائر وفرنسا وتونس وإيطاليا واليونان ومصر.

ويعد النظام البحري "ميدوسا" من أحدث أجيال الكابلات البحرية التي تتبع خاصية الوصول المفتوح “Open Access”.

ويستهدف المشروع الجديد مواجهة التحديات الحالية التي تواجه ربط الكابلات البحرية من خلال إنشاء مسارات جديدة لتنويع حركة البيانات وتقليل ازدحامها، واكتساب سعات أكبر من خلال زيادة عدد أزواج الألياف لكل كابل مع تعزيز خاصية الوصول المفتوح إلى جميع محطات الإنزال الأوروبية.

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر لديها العديد من المزايا التنافسية تجعلها أهم ممر رقمي عالمي للبيانات ويؤهلها لتكون مصدر جذب واستضافة أكبر مراكز البيانات العملاقة، حيث يمر بها 13 كابل بحرى، و جاري حاليا إنشاء أكثر من 5 كابلات أخرى.

وأوضح أنه يتم توفير مسارات من كابلات الألياف الضوئية العابرة داخل مصر لخدمة مرور البيانات الدولية عبر أراضيها بشكل مؤمن من خلال شبكة ألياف ضوئية مخصصة للعبور الدولي يبلغ طولها ما يزيد عن 4 آلاف كيلومتر مربع و تحمل مئات التيرابايت من سعات الإنترنت بين الشرق والغرب.

قال نورمان ألبي الرئيس التنفيذي لشركة أفريكس تيليكوم، إن الاتفاقية الموقعة مع المصرية للاتصالات أحد أسباب النجاح الرئيسية للمشروع نظرًا لاستراتيجية موقع مصر كونُه مسار عبور رئيسي للكابلات البحرية بين أوروبا وآسيا وأفريقيا. إنها خطوة ذات قيّمة كبيرة نحو تقديم خدمات الربط بين الشرق والغرب والشمال والجنوب. من خلال كابل ميدوسا، سنساهم أيضًا فى إضافة المزيد من التنوع للمسارات التقليدية مثل مساري الإسكندرية والسويس.

يذكر أن شركة أفريكس تيليكوم "AFR-IX Telecom" هي شركة أوروبية خاصة مقرها برشلونة. وتشمل استثمارات البنية التحتية لشركة أفريكس تيليكوم المحطة الجديدة لإنزال الكابلات ببرشلونة وهى منفذ رقمي محايد من المقرر أن تدخل الخدمة خلال الربع الثالث لعام 2022 حيث تهدف إلى توفير خدمات إنزال للكابلات ذات الوصول المفتوح لمشغلي الكابلات البحرية من أجل إنزال محايد وآمن ومؤمن في برشلونة.

وشركة أفريكس تيليكوم هي مشغل اتصالات مرخص في البرتغال وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفى العديد من البلدان الأفريقية مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا وغانا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي وبوركينا فاسو وسيراليون والنيجر والكاميرون.

ولديها أكبر شبكة مترو إيثرنت قارية أفريقية وأكثرها موثوقية وتقدم خدمات ربط عالمية لأفريقيا.