ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.23% إلى مستوى 11275 نقطة، في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.

كما صعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.89%، وارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.86%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة بلغت 54.6 مليون جينه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 9.5 ملايين جنيه، بنما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 64.2 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 0.32% إلى مستوى 11138 نقطة، في نهاية تعاملات أمس الاثنين.