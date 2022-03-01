قفزة بسعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر خلال منتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

قفز سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع منتصف التعاملات، وصعد الجرام 7 جنيهات، مقارنة بمستواه في الصباح، بسبب ارتفاع سعر المعدن عالميا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا بغرفة القاهرة التجارية.

وكان سعر جرام الذهب هبط 4 جنيهات خلال تعاملات صباح اليوم، قبل أن يعاود الصعود بمنتصف التعاملات.

وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الأسبوع الماضي، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 561 جنيها للجرام.

صعد سعر الذهب عيار 18 إلى 722 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 842 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 962 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 6736 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

صعد سعر الذهب عالميًا في منتصف من جلسة اليوم الثلاثاء، إلى 1921 دولارا للأوقية، في الساعة 12:53 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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