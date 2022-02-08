مبيعات الأجانب تهبط بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.18% إلى مستوى 11527 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مدفوعًا بمبيعات المستثمرين الأجانب.

وتراجع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.38%، كما انخفض مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.26%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 876.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 580.8 مليون جنيه، والمصريين صافي شراء بقيمة 345.7 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 1.21% إلى مستوى 11548 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الاثنين.