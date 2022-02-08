قطاع الأعمال: افتتاح أول فرع لشركة "ECH" للبيع المحلي أبريل المقبل

كتبت – شيماء حفظي:

قالت وزارة قطاع الأعمال العام، في بيان اليوم الثلاثاء، إن شركة ECH تستهدف فتح عدد من الفروع للبيع المحلي بالإضافة إلى التواجد في كبرى المراكز التجارية وفروع شركات التجارة الداخلية الشقيقة وكذلك المشاركة في المعارض الدولية وكبرى سلاسل التجارة العالمية.

وأسست الوزارة، الشركة العام الماضي، لتتولى عمليات التجارة والبيع والتسويق لمنتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.

ووفقا للبيان، فمن المقرر أن تفتتح الشركة قريبا 3 محلات للبيع المحلي في مناطق الكوربة بالقاهرة، والمهندسين بالجيزة، وسموحة بالإسكندرية، على أن يتم افتتاح أولى هذه الفروع في شهر أبريل المقبل.

وقالت الوزارة إنه سيتم افتتاح جناح في محلات "ديبينهامس" في مول كايرو فيستيفال سيتي بالقاهرة الجديدة، ، كما أنها ستشارك في معرض "هايم تكستايل" الدولي للمنسوجات والمفروشات والذي يعقد في ألمانيا في شهر يونيو المقبل، حسب البيان.

وزار هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، مقر شركة Egyptian Cotton Hub (إيجيبشيان كوتون هب)، واستعرض عددا من النماذج وعينات الإنتاج من المنتجات الجديدة خاصة في قطاع المفروشات والمنسوجات المنزلية، وكذلك الأدوات الجديدة المستخدمة في تعبئة وعرض المنتجات، وذلك تحت العلامة التجارية الجديدة "نيت".

وأشاد "توفيق" بالجهود المبذولة من قبل الشركة في تحسين وتطوير أساليب البيع والتسويق للمنافسة محليا وكذلك التواجد بقوة في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أنه من المستهدف بيع وتسويق كميات تعادل 5 أضعاف الكميات المنتجة حاليا بعد الانتهاء من خطة التحديث الشامل لشركات الغزل والنسيج، وفقا للبيان.