غرفة القاهرة التجارية تبحث سبل جديدة لتطوير خدمات التجار وزيادة الصادرات

10:53 ص الثلاثاء 08 فبراير 2022
غرفة القاهرة التجارية تبحث سبل جديدة لتطوير خدمات التجار وزيادة الصادرات

اجتماع غرفة القاهرة مع منتسبيها

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كتبت- شيرين صلاح:

يبحث مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية سبلا جديدة لزيادة الخدمات لمنتسبي الغرفة من تجار وصناع ومؤدي الخدمات، لتطوير خدمات الغرف وزيادة الصادرات.

وبحسب بيان الغرفة اليوم الثلاثاء، فإنه على مدار أسبوعين ناقشت هيئة مكتب غرفة القاهرة ومجلس إدارتها إمكانية وجود خدمات جديدة، وتطوير الخدمات الموجود حاليًا بالفعل من أجل دعم كافة الأنشطة المنتسبة للغرفة ومتابعة الحركة التجارية بالسوق في كافة الأنشطة.

وتنوعت جلسات مجلس إدارة غرفة القاهرة ما بين جلسات عادية وجلسات عبر تقنية " زووم" عن طريق الإنترنت، من أجل بحث كافة الموضوعات التي تتعلق بالقطاعات المختلفة، منها مشروع الرعاية الصحية والخدمات الرقمية سواء إدارية أو اقتصادية، وإمكانية تنظيم معارض مجتمعية، بجانب معارض تساند الصادرات المصرية طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسعي الدولة لزيادة الصادرات المصرية لتصل إلى 100 مليار دولار.

وأكد إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، على ضرورة التطوير وتنفيذ خطة إعادة الهيكلة بغرفة القاهرة في أسرع وقت ممكن لمواكبة المستجدات الحديثة محليًا وعالميًا، خاصة أن هذا التطوير في صالح الاقتصاد القومي لأن المشروعات التي تمثلها الغرف التجارية معظمها متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، وهي القاعدة العريضة لاقتصادنا، ولذلك نسعى إلى تنميتها طبقًا لخطة الدولة التي تستهدف تنمية كافة المشروعات، خاصة المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشار إلى أن تطوير الخدمات يتطلب جهدًا وفيرًا وعملًا متواصلًا، وتكامل الأدوار بين الجميع من مجلس إدارة الغرفة وأعضاء الشعب التجارية والجهاز التنفيذي للغرفة، وهو ما نعمل من خلاله حاليًا بحيث تكون الرؤية واسعة وواضحة وصريحة.

وشدد رئيس اتحاد الغرف التجارية على أهمية رقمنة كافة الخدمات الاقتصادية والإدارية لتحقيق منظومة التحول الرقمي والشمول المالي في ظل الرقمنة الشاملة التي يمر بها العالم في التعاملات المختلفة، مشيدًا بدور الدولة في تطبيق منظومة التحول الرقمي والشمول المالي، والسير بخطوات ثابتة نحو التطوير والتنمية المُستدامة.
غرفة القاهرة التجارية إبراهيم العربي الاتحاد العام للغرف التجارية

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