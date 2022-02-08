تراجع السمك المكرونة وارتفاع الكابوريا..أسعار السمك اليوم في سوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو المكرونة السويسي 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في سوق الجملة بالعبور مقارنة بأسعار أمس ليتراوح بين 30 و60 جنيها.

وارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و130 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 21 و26 جنيها.

وظل سعر كيلو الجمبري صغير ثابتا، ليتراوح بين 90 و160 جنيها.

وبقي سعر كيلو البوري ثابتا، ليتراوح اليوم بين 40 و50 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.