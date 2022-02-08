ارتفاع سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

صعد سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع بداية التعاملات، وارتفع الجرام جنيهين، مقارنة بمستواه أمس، على الرغم من تراجع المعدن عالميا.

وتباينت أسعار الذهب خلال تعاملات أمس الاثنين بين هبوط في بداية التعاملات وارتفاع في منتصف اليوم والاستقرار مع اقتراب ختام التعاملات المسائية.

وتشهد حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ منتصف ديسمبر الماضي، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وأضاف نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، على الرغم من مرور العديد من المناسبات خلال الفترة الماضية.

وارتفع الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر خلال العام الماضي بنسبة 42%، مقارنة بعام 2020، مدفوعًا بتراجع سعر الذهب عالميًا والتعافي الاقتصادي، بحسب بيانات المجلس العالمي للذهب.

وبلغ حجم الطلب على المشغولات الذهبية في مصر خلال العام الماضي 27.9 طن، مقارنة بـ 19.7 طن في 2020، بارتفاع نسبته 42%.

خلال الربع الرابع في عام 2021 قفز الطلب على المشغولات الذهبية في مصر بنسبة 15% ليسجل 6.8 طن مقارنة بـ 5.9 طن في نفس الربع في 2020، مدفوعًا بتراجع كبير في سعر الذهب عالميًا خلال هذه الفترة.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 531 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 683 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 797 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 911 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 6376 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

هبط سعر الذهب عالميًا في الساعات الأولى من بداية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إلى 1819 دولارا للأوقية، بتراجع طفيف قدره 0.03%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، في الساعة التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة.