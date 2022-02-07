مبيعات الأجانب تهبط بالبورصة 1.2% بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

02:52 م الإثنين 07 فبراير 2022
مبيعات الأجانب تهبط بالبورصة 1.2% بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

البورصة

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كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.21% إلى مستوى 11548 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين.

وتراجع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.84%، كما انخفض مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.87%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 101.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة بلغت 84.7 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 16.8 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.44% إلى مستوى 11689 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأحد، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب.

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