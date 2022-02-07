مصر للألومنيوم ترفع سعر الطن أكثر من 5 آلاف جنيه خلال فبراير

كتبت-شيرين صلاح:

قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن شركة مصر للألومنيوم رفعت أسعار التوريد بقيمة 5500 جنيه للطن خلال شهر فبراير الجاري.

وأرجع المهندس، ارتفاع الأسعار إلى زيادة الخام بالبورصات العالمية، حيث تستورد مصر معظم خامات المعادن من الخارج من بينهم الألومنيوم، لذا تتأثر الأسعار بالبورصات العالمية.

وأضاف المهندس، أن سعر طن السلك 9 ملي ارتفع إلى 57650 جنيهًا، وزاد سعر طن السلندرات إلى 60500 جنيه، وذلك دون إضافة 14% نسبة ضريبة القيمة المضافة.

وزاد سعر طن اللفائف 6 ملي إلى 64300 جنيه، كما صعد سعر طن شرائح البارد إلى 68500 جنيه للطن، وارتفع سعر طن اللفائف البارد إلى 66500 جنيه، وذلك دون إضافة 14% نسبة ضريبة القيمة المضافة.

وكانت شركة مصر للألومنيوم ثبتت أسعار التوريد خلال الشهر الماضي، وفقا لقول المهندس في وقت سابق لمصراوي.

وتستحوذ شركة مصر للألومنيوم على نسبة كبيرة من السوق المحلي للألومنيوم ويتم استيراد باقي الاحتياجات من الخارج، كما يتم تصدير حوالي 80% من مبيعاتها البالغة حوالي 220 ألف طن.

وتعمل شركة مصر للألومنيوم في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومستلزماته وسبائكه ومشتقاته ومشغولاته في الداخل والخارج وما يستتبع ذلك من عمليات أو أنشطة أخرى لازمة لهذا الغرض أو متعلقة به استيرادا وتصديرا.