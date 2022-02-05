رفع للمرة الرابعة.. هل تتأثر أسعار السلع والمنتجات بعد زيادة البنزين؟

كتبت-دينا خالد:

تباينت آراء تجار حول الزيادة المتوقعة في أسعار السلع بعد قرار الحكومة برفع أسعار البنزين 25 قرشًا صباح أمس، بين توقعات بعدم تأثر بعض السلع بارتفاع الأسعار وتوقعات أخرى بزيادة في سعر بعض السلع.

وقررت الحكومة رفع أسعار البنزين بجميع أنواعه بقيمة 25 قرشًا، اعتبارًا من أمس الجمعة، وقررت تثبيت أسعار السولار والمازوت لمدة 3 شهور تنتهي في مارس المقبل.

واستقر سعر السولار للمرة العاشرة على التوالي عند نفس التسعير، رغم تغيير سعر البنزين في اجتماعات اللجنة التي بدأتها في أكتوبر 2019 ما بين الخفض والتثبيت والزيادة.

وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الخضروات والفاكهة لن تتأثر بزيادة أسعار البنزين الجديدة.

وأضاف النجيب، أن نحو 90% من مستلزمات الزراعة من الوقود والتي تستخدم في الآلات والمعدات تكون من السولار وأسعاره لم تتغير.

وأشار النجيب، إلى أن العرض والطلب والتغيرات المناخية، هو ما يتحكم في أسعار الخضروات والفاكهة.

واتفق معه عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، قائلا إن أسعار الدواجن لن تتأثر بزيادة أسعار البنزين.

وأوضح السيد أنه نقل الدواجن من المزارع عن طريق عربات نقل تستخدم السولار، كما يستخدم السولار في عمليات التدفئة، ونظرًا لأن أسعاره لم تتغير فإنه الأسعار لن تتأثر.

وتوقع عمرو عصفور، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية، أن تؤثر زيادة أسعار البنزين بشكل طفيف على أسعار السلع.

وأضاف عصفور لمصراوي، أن الزيادة في الأسعار ستتضح خلال الأيام المقبلة بعد تحديد الارتفاع في أسعار شحن البضائع.

وأشار عصفور إلى أن أسعار السلع مستقرة عند مستواها حتى الآن ولم تتأثر بزيادة أسعار البنزين أمس.

ويرى أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، إن أي زيادة في أسعار البنزين ستؤثر على أسعار الأجهزة الكهربائية.

وأضاف هلال أن نسب الزيادة المتوقعة لم تتحدد حتى الآن لأن الشركات هي التي تحددها، فضلا عن أن تكلفة النقل يحددها السائقين.

وأوضح هلال، أن الأجهزة الكهربائية لا تنقل كلها بعربات تستخدم السولار.

ويعاني سوق الأجهزة الكهربائية، حالة من الركود الكبيرة بسبب أزمة كورونا المستمرة حتى الآن.

وكانت الحكومة رفعت أمس أسعار البزين 25 قرشا للتر، وهذه هي المرة الرابعة على التوالي منذ أبريل 2021، والزيادة الرابعة أيضا منذ بدأت تطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في أكتوبر 2019.

وكانت شركة برايم لتداول الأوراق المالية توقعت في تقرير لها الأسبوع الماضي أن ترفع الحكومة أسعار البنزين، مما سيكون له تأثيرًا على التضخم بسبب تأثيره المباشر واللاحق على الأسعار.