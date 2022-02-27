200 جنيه زيادة في أسعار الأسمنت.. ومطالب بإلغاء تخفيض الطاقة الإنتاجية



كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الأسمنت ارتفعت 200 جنيه للطن خلال الشهر الجاري، مع زيادة الطلب وتراجع المعروض في الأسواق.

وأضاف الزيني أن متوسط سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع يتراوح حاليا بين ألف جنيه و1050 جنيها، كما يتراوح متوسط سعر طن الأسمنت للمستهلك بين 1300 و1400 جنيه.

وذكر رئيس الشعبة أن قرار تخفيض الطاقة الإنتاجية للمصانع هو السبب الرئيسي لزيادة أسعار الأسمنت بالأسواق منذ بداية تطبيقه.

وطالب رئيس الشعبة، الحكومة بإلغاء قرار تخفيض الطاقة الإنتاجية للمصانع في ظل زيادة الطلب في الوقت الحالي، وترك التسعير في السوق للعرض والطلب.

وبحسب بيانات سابقة لشعبة الأسمنت بغرفة باتحاد الصناعات، تصل الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت في مصر إلى أكثر من 80 مليون طن سنويا، في حين أن الإنتاج الفعلي يقدر بحوالي 55 مليون طن، وذلك قبل قرار تخفيض الإنتاج الذي تمت الموافقة عليه من قبل جهاز حماية المنافسة.

وأصدر جهاز حماية المنافسة قرارا في يوليو 2021 بالموافقة على طلب 23 شركة من الشركات العامة في قطاع الأسمنت لتخفيض الطاقة الإنتاجية من الأسمنت من أجل تقليص فائض العرض الذي يعاني منه القطاع على مدار السنوات الثلاثة الماضية.

وتوقع الزيني حدوث زيادة أخرى لسعر الأسمنت في الأسواق الفترة المقبلة إذا لم يتم إلغاء القرار قريبا.