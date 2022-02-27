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زيادة جديدة.. سعر الذهب اليوم الأحد في مصر مع منتصف التعاملات

01:30 م الأحد 27 فبراير 2022
زيادة جديدة.. سعر الذهب اليوم الأحد في مصر مع منتصف التعاملات

أسعار الذهب

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كتبت- شيرين صلاح:

واصل سعر الذهب اليوم الأحد في مصر مع منتصف التعاملات ارتفاعه، وزاد الجرام جنيهين، مقارنة بمستواه في الصباح، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب صعد بشكل طفيف خلال تعاملات صباح اليوم، وزاد الجرام جنيهًا واحدًا، لتصبح قيمة الزيادة حتى الآن 3 جنيهات اليوم.

وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الأسبوع الماضي، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 554 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 712 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 831 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 948 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

زاد سعر الجنيه الذهب إلى 6648 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

اليوم إجازة رسمية بالبورصات العالمية، على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.

وسجل سعر الذهب عالميًا في ختام جلسة الجمعة الماضية، آخر جلسات الأسبوع، حوالي 1889 دولارا للأوقية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

سعر الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب أسعار الذهب الذهب عيار 21

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