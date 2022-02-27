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تراجع البطاطس والطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق العبور

10:04 ص الأحد 27 فبراير 2022
تراجع البطاطس والطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق العبور

سوق الخضار

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كتبت- شيرين صلاح:
تراجعت أسعار كيلو البطاطس، والطماطم بين 25 قرشا وجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.
بينما ارتفعت أسعار كيلو الفاصوليا، والملوخية، والفلفل الحامي البلدي، واليوسفي بين 50 قرشا و1.5 جنيه، اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.
ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.75.جنيه و5 جنيهات، بتراجع جنيه.
البطاطس بين 3.25 و4.25 جنيه، بتراجع 25 قرشا.
البصل بين 1.5 و2.75 جنيه.
الكوسة بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.
الفاصوليا بين 14 و20 جنيها، بزيادة جنيه.
الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 6 و8 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 6 جنيهات و9.5 جنيه، بزيادة 1.5 جنيه.
الملوخية بين 7 و10 جنيهات، زيادة جنيه.
الخيار الصوب بين 5 جنيهات و7.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.
البرتقال البلدي بين 2.25.و3.5 جنيه.
اليوسفي بين 2.5 و4.75 جنيه، بزيادة 25 قرشا.
الليمون البلدي بين 6 جنيهات و11 جنيها.
الجوافة بين 4 و7 جنيه.
الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.
سوق العبور سعر الطماطم سعر البطاطس أسعار الخضروات

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