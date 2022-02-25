المصرية للاتصالات توقع بروتوكولاً مع شركة IBM مصر

كتب – علاء حجاج:

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة IBM مصر.

ووفقا لبيان من الوزارة اليوم الجمعة، يهجف البروتوكول لتوفير برامج تدريبية ومهنية معتمدة دوليا لتنمية المهارات المهنية لطلاب ومعلمى مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية باستخدام منصة IBM SkillsBuild التعليمية (SkillsBuild.org) .

وتم إطلاق مشروع مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية فى المحافظات كأول مدارس ذكية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ بحسب البيان.

والمدارس يتم تطويرها وتشغيلها وإدارتها من قبل الشركة المصرية للاتصالات بالتعاون مع وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتربية والتعليم والتعليم الفنى لإقامة نظام تعليمى متكامل قادر على تطوير التعليم الفنى فى مصر بهدف تحسين نوعية مخرجات ومستويات المهارة المهنية حتى تواكب المستويات العالمية وتلبى احتياجات سوق الاتصالات من خلال توفير عمالة فنية مؤهلة وقادرة على المنافسة محليا وعالميا.

وقال الوزير إن البروتوكول يهدف إلى الاستفادة من الخبرات الكبيرة لشركة IBM العالمية فى تأهيل طلاب مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية فى اطار الحرص على إتاحة فرص تعلم مرنة ومتنوعة، وإعداد جيل من العمالة الفنية يتمتع بمهارات متطورة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتقديم نموذج يتيح الدمج بين التعلم والتطبيق العملى على النحو الذى يمكن من خلاله تغيير الصورة النمطية للتعليم الفنى.

وأشار إلى أنه تم تطوير وتحويل عدد ست مدارس فنية إلى مدارس تكنولوجية تطبيقية متخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمحافظات المختلفة مزودة بأحدث المعامل التكنولوجية؛ معربا عن تطلعه للتوسع فى أعداد المدارس مع التركيز على التخصصات الحديثة ذات الطلب مثل الذكاء الاصطناعى وانشاء وصيانة شبكات الألياف الضوئية.

وبموجب هذا البروتوكول تقوم شركة IBM بالتعاون مع المصرية للاتصالات بتوجيه وتدريب الطلاب والمعلمين داخل منظومة مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية بالمحافظات المختلفة من خلال إتاحة نموذج P-TECH التعليمى ومنصة IBMSkills Build، وفقا للبيان.

كما يوفر البروتوكول تدريب للمعلمين على مبادئ التعليم الفعال وأحدث الاستراتيجيات ومنهجيات التدريس والبرامج الفنية وتدريب الطاقم الإدارى على أحدث التطبيقات الإدارية التى ترتكز على استخدام الملفات الإلكترونية وتحليل البيانات وإعداد التقارير للحفاظ على مستوى العملية التعليمية، كما ستشارك IBM فى دعم تخطيط المهارات المطلوبة للدراسة من خلال رسم خرائط احتياجات الصناعة.

وقال عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات إن :دعم التعليم يعد من أهم ركائز المسئولية المجتمعية للشركة إيمانا منها بدوره الحيوى فى دعم المجتمع ودعم صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر."