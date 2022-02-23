بلومبرج: مصر تختار 6 بنوك لطرح أول صكوك سيادية بقيمة ملياري دولار

اختارت مصر 6 بنوك دولية، لإدارة أول طرح لها من الصكوك السيادية، وفقًا لما نقلته وكالة بلومبرج عن أشخاص معنين بالقرار.

وأضافت المصادر أن البنوك التي عينتها مصر هي سيتي جروب وHSBC ومصرف أبوظبي الإسلامي وكريدي أجريكول وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول.

وذكرت الوكالة أن البنوك ستقدم المساعدة لمصر لطرح صكوك بقيمة حوالي ملياري دولار، على أن يكون الإصدار في الربع الثاني من العام الجاري.

وفي يناير الماضي وافق مجلس الوزراء على بدء إجراءات إصدار أول صكوك سيادية لمصر، بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون إصدار الصكوك السيادية، في أغسطس الماضي.

والصكوك هي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية المتعارف عليها لتمويل احتياجات الموازنة العامة، مثل السندات وأذون الخزانة.

ويعتمد إصدار الصكوك السيادية على أساس حق الانتفاع للأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول أو تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد الإصدار وضمان حصة مالك الصك وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، بحسب تصريحات سابقة لمحمد معيط، وزير المالية.

ويعني حق الانتفاع، أي الاستغلال الكامل للأصول خلال مدة الصك.

وقالت بلومبرج إن إصدار مصر لصكوك يأتي في إطار سعيها إلى تنويع مصادرها التمويلية وتخفيف العبء على اقتصادها.

ويُسهم قانون الصكوك في توفير سيولة نقدية إضافية للاقتصاد المصري وخفض تكلفة تمويل الاستثمارات، خاصة أن هذه الصكوك تصدر طبقًا للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، بحسب بيان صحفي سابق لوزارة المالية.

وتستخدم حصيلة الصكوك في تمويل الموازنة العامة للدولة، لتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وفقًا لما ذكره قانون الصكوك.