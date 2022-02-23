توقيع بروتوكول تعاون لتصدير منتجات تشكيل المعادن إلى كينيا



كتبت- شيرين صلاح:

شهد المجلس التصديري للصناعات الهندسية توقيع بروتوكول تعاون بين "كرفان" المصرية و"Pen Pen sons" الكينية، وذلك للتعاون في تصدير المباني سابقة التجهيز، في إطار رؤية المجلس لمضاعفة الصادرات المصرية إلى السوق الأفريقي، بحسب بيان من المجلس اليوم الأربعاء.

وقالت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إنه وفقاً للبرتوكول ستقوم "Pen Pen sons" الكينية بالترويج لمنتجات قطاع تشكيل المعادن المصرية، والذي يضم الكرافانات والمباني سابقة التجهيز والجامالونات المعدنية والأسوار المعدنية.

وأشارت إلى أن مدة البروتوكول عامان تبدأ في مارس 2022 وحتى فبراير 2024 قابلة للتجديد في حالة نجاح "Pen Pen sons" في الترويج بشكل أوسع للمنتجات المصرية.

وأوضحت مي حلمي أن البروتوكول هو ثمرة تعاون مع فرع المجلس في كينيا والبنك التجاري الدولي cib، ويهدف إلى زيادة الصادرات إلى السوق الكيني لتصبح كينيا مركزا لهذه الصادرات للدول الحبيسة المجاورة لها.

وذكرت أن البنك التجاري الدولي سيقوم وفقا للبروتوكول بضمان الشق المالي في عمليات التصدير من خلال ضمان مخاطر الصادرات وتقديم تسهيلات في السداد للمستوردين تصل إلى 6 شهور.

وقال جوزيف نيجونا، رئيس شركة بنسون للهندسة بكينيا، إن السوق الكيني يحتاج إلى منتجات الحديد الصلب والأستيل المصرية نظرا لانخفاض أسعارها مقارنة بالمنتجات المحلية.

وأضاف أن الدولة الوحيدة التي تنافس مصر بالسوق الكيني هي الهند ولكن مع اتفاقية الكوميسا تعتبر المنتجات المصرية أقل تكلفة مقارنة بنظيرتها الهندية.

وذكر نيجونا أن السوق الكيني يعاني من ارتفاع تكلفة المباني الإنشائية الأمر الذي أدى إلى ضرورة البحث عن بديل أرخص سعرا وذات تصميم وجودة عالية وهو ما يتوفر حاليا في المنتجات المصرية.