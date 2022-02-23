ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الأربعاء
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة 0.02% إلى مستوى 11305 نقطة، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء.
واستقر مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة، كما صعد مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.02%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 1.73% إلى مستوى 11302 نقطة في نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، مدفوعًا بمبيعات المستثمرين العرب والأجانب.
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