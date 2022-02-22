عودة للتراجع.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع منتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع منتصف التعاملات بشكل طفيف، وتراجع الجرام جنيهًا واحدًا، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، بسبب هبوط المعدن عالميا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وتشهد حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ منتصف ديسمبر الماضي، بحسب نجيب.

وارتفع الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر خلال العام الماضي بنسبة 42%، مقارنة بعام 2020، مدفوعًا بتراجع سعر الذهب عالميًا والتعافي الاقتصادي، بحسب بيانات المجلس العالمي للذهب.

وبلغ حجم الطلب على المشغولات الذهبية في مصر خلال العام الماضي 27.9 طن، مقارنة بـ 19.7 طن في 2020، بارتفاع نسبته 42%.

خلال الربع الرابع في عام 2021 قفز الطلب على المشغولات الذهبية في مصر بنسبة 15% ليسجل 6.8 طن مقارنة بـ 5.9 طن في نفس الربع في 2020، مدفوعًا بتراجع كبير في سعر الذهب عالميًا خلال هذه الفترة.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 553 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 711 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 830 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 949 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 6640 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا في منتصف جلسة اليوم الثلاثاء، إلى حوالي 1900 دولارات للأوقية، بتراجع قدره 0.32%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، في الساعة 12:41ظهرًا بتوقيت القاهرة.

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