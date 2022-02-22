البورصة تهبط في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.39% إلى مستوى 11457 نقطة، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.
وهبط مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.25%، كما صعد مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.4%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 1.15% إلى مستوى 11501 نقطة، في نهاية تعاملات أمس الاثنين، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب.
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