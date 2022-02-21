هبوط سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر خلال التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر خلال التعاملات المسائية، وتراجع الجرام جنيهين، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، بسبب تراجع المعدن عالميا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب تراجع جنيهًا واحدًا في بداية تعاملات اليوم، ثم عاد للارتفاع بقيمة جنيه واحد خلال منتصف التعاملات، وهبط مجددًا خلال التعاملات المسائية جنيهين للجرام الواحد.

وتشهد حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ منتصف ديسمبر الماضي، بحسب نجيب.

وأضاف نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، على الرغم من مرور العديد من المناسبات خلال الفترة الماضية.

وارتفع الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر خلال العام الماضي بنسبة 42%، مقارنة بعام 2020، مدفوعًا بتراجع سعر الذهب عالميًا والتعافي الاقتصادي، بحسب بيانات المجلس العالمي للذهب.

وبلغ حجم الطلب على المشغولات الذهبية في مصر خلال العام الماضي 27.9 طن، مقارنة بـ 19.7 طن في 2020، بارتفاع نسبته 42%.

وخلال الربع الرابع في عام 2021 قفز الطلب على المشغولات الذهبية في مصر بنسبة 15% ليسجل 6.8 طن مقارنة بـ 5.9 طن في نفس الربع في 2020، مدفوعًا بتراجع كبير في سعر الذهب عالميًا خلال هذه الفترة.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 552 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 710 جنيهات للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 828 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 946 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 6624 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

هبط سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، إلى حوالي 1895 دولارا للأوقية، بتراجع قدره 0.17%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، في الساعة 4:10 عصرًا بتوقيت القاهرة.

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