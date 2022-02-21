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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم الاثنين

03:17 م الإثنين 21 فبراير 2022
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم الاثنين

البورصة

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كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.15% إلى مستوى 11501 نقطة، في نهاية تعاملات اليوم الاثنين، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب.

وارتفع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.35%، كما صعد مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.5%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 20.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمريت الأجانب من الأسهم بقيمة 14.5 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 6.1 ملايين جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 1.42% إلى مستوى 11371 نقطة، في نهاية تعاملات أمس الأحد.

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