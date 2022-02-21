البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.14% إلى مستوى 11386 نقطة، في بداية تعاملات اليوم الاثنين.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.11%، وارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.12%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 1.42% إلى مستوى 11371 نقطة، في نهاية تعاملات أمس الأحد.