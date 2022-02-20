أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أخبار BBC الطقس أوكرانيا

البورصة تهبط 1.4% في نهاية تعاملات اليوم الأحد

02:43 م الأحد 20 فبراير 2022
البورصة تهبط 1.4% في نهاية تعاملات اليوم الأحد

البورصة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- شيرين صلاح:

واصل المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجعه بنسبة 1.42% إلى مستوى 11371 نقطة، في نهاية تعاملات اليوم الأحد.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.52%، وانخفض مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.68%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 26.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 14.8 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 11.9 مليون جنيه.

وكانت المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 0.29% إلى مستوى 11535 نقطة، في نهاية تعاملات جلسة الخميس الماضي.

البورصة مؤشرات البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2071

إصابات اليوم

61

وفيات اليوم

1981

متعافون اليوم

463370

إجمالي الإصابات

23580

إجمالي الوفيات

395235

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا