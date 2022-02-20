البورصة تهبط 1.4% في نهاية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

واصل المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجعه بنسبة 1.42% إلى مستوى 11371 نقطة، في نهاية تعاملات اليوم الأحد.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.52%، وانخفض مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.68%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 26.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 14.8 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 11.9 مليون جنيه.

وكانت المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 0.29% إلى مستوى 11535 نقطة، في نهاية تعاملات جلسة الخميس الماضي.