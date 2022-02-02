الضرائب: 3 منافذ جديدة لمساعدة الممولين في التسجيل وتقديم الإقرارات

كتب- مصطفى عيد:

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن هناك 3 منافذ جديدة لمساعدة الممولين في التسجيل وتقديم الإقرار الضريبي على المنظومة الإلكترونية، وذلك بمراكز توثيق الإقرارات بكلٍ من السادس من أكتوبر، والمنصورة، والسويس.

وأضاف عبد القادر، في بيان لمصلحة الضرائب اليوم الأربعاء، أن هذه المنافذ مجهزة لاستيعاب أعداد كبيرة من الممولين لتقديم خدمة الدعم الفني لتقديم الإقرار للممولين بالكفاءة المنشودة.

وذكر أنه تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بضرورة قيام المصلحة باتخاذ كافة الإجراءات للتيسير على الممولين، فإن المصلحة مستمرة في تقديم الدعم الفني للممولين مجانًا من خلال خطة متكاملة في كافة المأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية.

وأشار عبد القادر إلى استمرار تواجد فرق للدعم الفني بمناطق ومأموريات المصلحة على مستوى الجمهورية، لتيسير تقديم الإقرار إلكترونيًا والرد على كافة الاستفسارات، وحل جميع المشكلات التي تطرأ أثناء تقديم الإقرار إلكترونيًا.

كما أكد استمرار تقديم الدعم الفني المجاني لتقديم الإقرارات الضريبية وكافة خدمات المنظومة الإلكترونية من خلال 29 فرعا للحاسب الآلي متوفرة بالمحافظات المختلفة، ومن خلال 21 مركز تدريب ضريبي تابع للمصلحة.

وقال عبد القادر إن الممول إذا نسي اسم المستخدم وكلمة السر التي استخدمها في تقديم إقراراه الضريبي خلال الموسم الضريبي السابق أو فقد منه ، فعليه التوجه فورا إلى المأمورية الضريبية التابع لها وسوف يقدمون له الحل والدعم المجاني.

وشدد على ضرورة أن يتحقق الممول من صحة بياناته والضريبة من خلال شاشة عرض الإقرار، وكذلك ضرورة التأكد من ملخص بيانات الإقرار الخاصة به بعد الضغط على حفظ الإقرار.

وأشارت سناء عبد المنعم، مستشار رئيس المصلحة والمشرف على موسم الإقرارات، إلى استمرار مركز الدعم الفني المتخصص في قاعة الخزانة العامة بشارع لاظوغلي لمنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة الخاصة بـ "IBM".

وأوضحت أن هذا المركز يوفر 52 شباكًا لمساعدة ممولي مأموريات منطقة القاهرة رابع المدمجة في تقديم إقراراتهم، بالإضافة إلى تقديم الدعم من خلال المكاتب الأمامية بهذه المأموريات.

وقالت سناء عبد المنعم إن مصلحة الضرائب تعمل على نشر الوعي الضريبي من خلال تنظيم ندوات وورش عمل عبر تقنية الفيديو كونفرانس عن كيفية تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا، ويتم الإعلان عن مواعيد هذه الندوات من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على فيسبوك.

وأضافت أن يتم أيضا عقد ندوات توعية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المختلفة من غرف تجارية، واتحاد الصناعات، وجمعيات رجال الأعمال، وجمعيات المحاسبين.

وأوضحت سناء عبد المنعم أن ممولي مراكز كبار ومتوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحرة، وممولي المأموريات العشرة المدمجة بمنطقة القاهرة رابع، سيقدمون إقراراتهم الضريبية على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، وذلك على الموقع الإلكتروني للمنظومة: (اضغط هنا).

وأشارت إلى أن ذلك يأتي مع استمرار باقي الممولين بباقي مأموريات الجمهورية في تقديم إقراراتهم إلكترونيًا على البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية (اضغط هنا).

وذكرت عبد المنعم أن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط الساخن (16395)، والبريد الإلكتروني (info@eta.gov.eg)، ويتفاعل معها بشكل فوري؛ بما يُسهم في بناء الوعي الضريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه المجتمع الضريبي، على النحو الذي يُرسخ ركائز التواصل الفعَّال والمُثمر مع المجتمع الضريبي.